A Quartu Sant’Elena un uomo di 45 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato eseguito nella serata dai Carabinieri della stazione locale, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari.

L’indagine, condotta dai militari dell’Arma, avrebbe fatto emergere un quadro di comportamenti ripetuti e vessatori nei confronti dei familiari, tali da generare un clima costante di disagio e un concreto timore per la loro sicurezza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato e accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito, quindi riportato nella propria abitazione dove dovrà rispettare la misura cautelare e restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai reati legati alla violenza domestica e di genere portata avanti dall’Arma dei Carabinieri, che attraverso il controllo del territorio e interventi tempestivi punta a tutelare le vittime e a ristabilire condizioni di sicurezza nella comunità.