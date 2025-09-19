Un gol per tempo del 'Gallo' Belotti e il Cagliari espugna Lecce: è questo il responso dell'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Il Cagliari va sotto subito nei primi minuti di gara a causa del colpo di testa di Tiago Gabriel, lasciato colpevolmente solo a centro area dalla difesa rossoblù. Poi però è praticamente un monologo rossoblù soprattutto nel primo tempo quando, prima e dopo il gol di Belotti, i ragazzi di Pisacane hanno diverse occasioni per segnare, tra cui due pali di Esposito.

Nella ripresa il Cagliari è meno frizzante ma riesce comunque a trovare la rete della vittoria grazie ad un rigore conquistato e segnato dall'ex attaccante del Como apparso in grande forma. Menzione speciale per Palestra che ha asfaltato chiunque si trovasse sul suo cammino. Una vittoria molto, molto importante in uno scontro diretto in trasferta.