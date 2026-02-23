Una serata speciale quella di ieri, domenica 22 febbraio, presso l’Auditorium del Comune di Bergantino, dove si è celebrata la Convention dello Spettacolo Viaggiante, due giornate di formazione, confronto e passione per un mondo che custodisce tradizione, cultura, storia e sogni in movimento.

Al centro di questa serata, Rossella Duville ha ricevuto un premio dal valore speciale. Per lei, non è solo un riconoscimento personale: è la storia della sua famiglia, delle generazioni di spettacolisti itineranti, delle piazze e delle giostre che hanno accompagnato la sua vita. È un premio che racchiude sogni e ricordi, ma anche responsabilità e visione per il futuro dello Spettacolo Viaggiante.

Rossella porta con sé il messaggio che ogni attrazione, ogni Luna Park, ogni sorriso ha dietro competenza, dedizione e cura, "Sono onorata di portare questo premio in Sardegna e felice di aver condiviso questo momento con altri ragazzi premiati, che come me credono in ciò che fanno e portano avanti la tradizione dello Spettacolo Viaggiante con competenza e visione. L'ho detto durante il mio intervento e lo ripeto anche qui: raccontiamo quello che facciamo - ha detto -. Raccontiamolo con professionalità, gentilezza, intraprendenza, ambizione... Raccontiamo quanta competenza e quanta responsabilità c'è dietro ogni nostra attrazione. Quanta bellezza vive dentro i nostri Luna Park... E quanta magia si perde chi non viene a trovarci".

Grazie al CNA Padova e Rovigo, al Museo Storico della Giostra, al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Bergantino per aver dato spazio e prestigio a questo mondo, Rossella torna in Sardegna con orgoglio e con la responsabilità di portare avanti la tradizione, innovare con intraprendenza e costruire il futuro, giorno dopo giorno, giro dopo giro.