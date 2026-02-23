Le Olimpiadi di Milano Cortina si sono concluse con un totale di trenta medaglie conquistate dagli atleti azzurri, tra cui spiccano le performance straordinarie di Brignone, Fontana, Lollobrigida e Vittozzi. Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, ha espresso la speranza che questa edizione possa preparare il terreno per una possibile candidatura di Roma alle Olimpiadi estive.

L'evento si è chiuso con la vittoria degli Stati Uniti nell'hockey su ghiaccio, con un gol decisivo contro il Canada e i complimenti del presidente Trump. La cerimonia di chiusura all'Arena di Verona è stata un omaggio alla lirica e all'Europa, con la resa dell'Inno alla gioia, la sfilata dei medagliati, i portabandiera, il simbolo olimpico e i colori nazionali.

La premier Meloni applaude e ringrazia tutti: "questo orgoglio accompagnerà l'Italia".