Un'area isolata trasformata in una discarica all'aperto è stata scoperta durante un sopralluogo dai Carabinieri di Maracalagonis, che hanno trovato diverse auto rubate e una grande quantità di rifiuti speciali e materiali ammassati senza autorizzazione sul terreno di proprietà di un 48enne disoccupato residente a Corongiu che è stato poi denunciato dai militari, con le accuse di ricettazione e gestione illecita di rifiuti.

L'indagine è stata avviata a seguito di segnalazioni ricevute dai Carabinieri riguardo alla presenza di veicoli abbandonati in una zona rurale. Dopo aver verificato le informazioni, i Carabinieri hanno condotto un'attività investigativa che ha portato alla scoperta della discarica a cielo aperto.

I veicoli sono stati sequestrati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre l'area è stata sottoposta a sequestro preventivo. Sono attualmente in corso ulteriori indagini per identificare l'origine dei materiali e valutare il coinvolgimento di altre persone.