È stato arrestato durante la mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, dai Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena con il supporto dei colleghi della Stazione di Cagliari-Pirri, con le pesanti accuse di minaccia aggravata e detenzione di arma clandestina.

L'uomo, un 44enne di origine portoghese, residente a Cagliari ma senza fissa dimora, è stato denunciato da un amministratore di 72 anni di un'azienda di Quartu Sant’Elena, che ha riferito di essere stato minacciato di morte da un dipendente durante una discussione sul posto di lavoro. Secondo la testimonianza, l'uomo avrebbe puntato una pistola contro il datore di lavoro prima di allontanarsi.

Dopo aver ricevuto la denuncia, i Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e identificato il presunto aggressore. È emerso che l'uomo non era autorizzato a detenere armi e non aveva un'abitazione stabile nonostante la residenza a Cagliari.

Grazie alla conoscenza del territorio e alla collaborazione tra le stazioni, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo mentre si trovava nella sua auto. Durante la perquisizione personale e veicolare, è stata trovata una pistola semiautomatica calibro 6,35 marchiata Star con la matricola abrasa, insieme al relativo munizionamento. L'arma e le munizioni sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici.

Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Uta in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.