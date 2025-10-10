È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, la professoressa di 56 anni che aveva denunciato la questione dei ritardi nella consegna degli esami istologici, dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per un tumore al quarto stadio.

La donna, secondo quanto riportato da Tg Com 24, avrebbe dovuto aspettare ben otto mesi per conoscere i risultati di un importante esame istologico. Il suo percorso ha avuto inizio nel dicembre 2023 con un intervento chirurgico per un presunto fibroma uterino. Nonostante le sue "continue richieste" presso l'ospedale locale, il responso sarebbe giunto solamente nell'agosto 2024, quando la malattia si era già diffusa con diverse metastasi, "Ogni mercoledì mattina viaggio fino a Palermo per prendere un volo per Milano e rientro con l'ultimo volo serale", aveva raccontato la donna.

La sua denuncia, sempre come riporta il quotidiano, aveva portato all'avvio di un'indagine da parte della Procura di Trapani, attualmente ancora in corso, che vede dieci medici sotto inchiesta.