Da più di due mesi dalla ricezione della risposta dell'assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, il "Comitato Giù le mani dall’Ogliastra" ribadisce con vigore la richiesta di un incontro ufficiale sul territorio ogliastrino per affrontare l’attuale situazione di emergenza sanitaria locale.

"L’assessore Bartolazzi aveva promesso ascolto, presenza e risposte concrete, ma da allora non è accaduto nulla – dichiara il portavoce del Comitato, Adriano Micheli –. La situazione resta gravissima: servizi ridotti, personale insufficiente, reparti in affanno e un punto nascita ancora chiuso. L’Ogliastra non può più aspettare né essere ignorata".

Nella lettera, inviata oggi, venerdì 10 ottobre, alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e all’assessore Bartolazzi, il Comitato ha ribadito la propria richiesta di organizzare un dibattito pubblico sul territorio, coinvolgendo i sindaci, gli operatori sanitari e i cittadini.

"Non chiediamo gesti simbolici, ma un incontro vero, con date e impegni precisi – conclude Micheli –. La sanità ogliastrina ha bisogno di decisioni immediate e di una politica che torni a guardare negli occhi i cittadini, non da lontano ma sul posto".