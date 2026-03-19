Momenti di paura questa mattina, 19 marzo 2026, a Cagliari, dove un’autovettura ha preso fuoco mentre era in marcia.

L’episodio si è verificato intorno alle 7:00, quando il conducente si è accorto delle fiamme svilupparsi dal veicolo. Con prontezza ha accostato immediatamente, riuscendo a scendere dall’auto e a mettersi in sicurezza prima che la situazione potesse aggravarsi.

Una volta fuori dal mezzo, ha contattato i Vigili del Fuoco, intervenuti rapidamente sul posto.

Grazie al tempestivo intervento, i pompieri sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente all’interno del veicolo.