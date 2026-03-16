La crisi politica che ha travolto il Comune di Elmas nelle ultime settimane è giunta al suo epilogo formale. Con una delibera approvata oggi, 16 marzo 2026, la Giunta regionale ha ufficializzato lo scioglimento del Consiglio comunale, mettendo la parola fine alla consiliatura guidata da Maria Laura Orrù.

La nomina del Commissario

Su proposta dell’assessore degli Enti locali, Francesco Spanedda, l’esecutivo regionale ha nominato il dott. Remo Ortu come Commissario straordinario. A lui spetterà il compito di traghettare l’amministrazione cittadina verso le prossime elezioni. Ortu gestirà l'ente con i poteri di sindaco, Giunta e Consiglio fino al primo turno elettorale utile, garantendo la continuità dei servizi essenziali e la gestione dell'ordinaria amministrazione.

Le radici della crisi

Il provvedimento della Regione segue l’inevitabile iter burocratico innescato dalle dimissioni di Maria Laura Orrù. La sindaca (ed esponente di spicco di Alleanza Verdi e Sinistra a livello regionale) aveva rassegnato il mandato a seguito di una profonda lacerazione interna alla sua maggioranza.

I contrasti, culminati con la fuoriuscita di alcuni consiglieri e il venir meno del supporto politico necessario per governare, avevano reso impossibile la prosecuzione del progetto amministrativo nato nel 2021. Nonostante i tentativi di mediazione, la sfiducia politica si è trasformata in un vicolo cieco che ha portato Orrù a rimettere la fascia tricolore, parlando di una scelta sofferta ma necessaria per rispetto verso i cittadini.

Verso il voto

Con la nomina di Remo Ortu, Elmas entra ufficialmente in una fase di gestione tecnica. Il Commissario avrà il delicato compito di gestire i dossier caldi del Comune dell'hinterland cagliaritano — dalla gestione del territorio alle infrastrutture — in attesa che la parola torni alle urne.

La comunità di Elmas si prepara dunque a una nuova campagna elettorale anticipata, in cui le forze politiche dovranno riorganizzarsi per offrire una guida stabile a un comune strategico per l'intera area metropolitana.