È scattato l’allarme a Siligo per la scomparsa di un uomo di 69 anni, allevatore originario di Orune, di cui non si hanno più notizie dalla notte scorsa. L’uomo si sarebbe allontanato dalla sua abitazione senza fare ritorno, spingendo la famiglia a denunciarne la scomparsa e a far partire le ricerche.

Questa mattina è stato rinvenuto un primo elemento utile: la sua auto è stata ritrovata nei pressi dell’azienda agricola di famiglia, situata ai piedi del Monte Santo, dove l’uomo era solito occuparsi dell’allevamento di pecore.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Sassari, coinvolgono un ampio dispositivo: impegnati sul campo i Carabinieri della Compagnia di Bonorva e dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, i Vigili del Fuoco di Sassari, le squadre del Soccorso Alpino di Sassari e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nuoro, oltre alle Compagnie barracellari di Banari e Bessude.