Tragedia sul lavoro ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Un operaio di 61 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, in contrada Corvo, dopo essere stato travolto dal crollo di un muro di contenimento.

L’uomo, dipendente di una ditta privata, era impegnato in interventi di ripristino e messa in sicurezza della struttura quando, per cause ancora in corso di accertamento, il muro è improvvisamente ceduto, seppellendolo sotto le macerie.

Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Altomonte, i vigili del fuoco, il personale del 118 e gli ispettori del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil). La magistratura ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.