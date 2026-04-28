L'anticiclone che ha portato giorni di sole e caldo in Italia sta iniziando a mostrare segni di indebolimento, partendo dal Nord del Paese. Le prossime ore vedranno infatti temporali nel settentrione, soprattutto vicino alle montagne, insieme a una prima diminuzione graduale delle temperature. Il maltempo continuerà al Nord domani e giovedì, portando un calo generale delle temperature massime in tutta Italia, anche a causa del rinforzo dei venti freschi di Grecale, con rovesci sparsi. Tuttavia, il Ponte del Primo Maggio sembra essere al sicuro, con previsioni di sole e temperature primaverili ovunque, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it.

"Al Centro-Sud - precisa - continuerà indisturbata la fase anomala e molto calda per il periodo: i termometri toccheranno punte pre-estive di 26-27°C, facendosi sentire in modo particolare sulle regioni centrali tirreniche". Ma un calo termico è in agguato giovedì, "quando i valori scenderanno di 5-6°C, mettendo ufficialmente fine al caldo anomalo di questi giorni e riportandoci all'interno delle medie climatologiche tipiche di fine aprile/inizio maggio".

Per il Ponte del Primo Maggio, comunque, rileva Tedici, "qualche isolato acquazzone potrebbe attardarsi solamente all'estremo Sud, in particolar modo tra Bassa Calabria e Sicilia. Nel resto d'Italia vivremo una Festa del Lavoro più fresca rispetto a quanto successo per la Liberazione, con temperature massime estremamente gradevoli ma in media col periodo, intorno ai 21-22° gradi".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 28 aprile

Cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso

Venti: deboli a prevalente regime di brezza, tendenti a disporsi dai quadranti orientali con rinforzi nel Sulcis-Iglesiente.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulle coste meridionali del Sulcis specie in serata.

Previsioni per la giornata di mercoledì 29 aprile

Cielo poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani nelle zone interne specie in prossimità dei rilievi, con isolati rovesci o temporali di debole intensità, localmente moderati specie nell'area tra il Limbarda e il Marghine-Goceano.

Temperature: minime e massime in generale aumento, queste ultime in particolare sui settori occidentali della regione.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da Est/Sud-Est, con rinforzi costieri nel Sulcis-Iglesiente e fra Gallura e Baronie.

Mari: poco mossi sui settori occidentali, generalmente mossi altrove specie sulla costa meridionale.

Previsioni per la giornata di giovedì 30 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti pomeridiani nelle zone interne dove saranno possibili isolati rovesci o temporali di debole intensità, più probabili nell'entroterra centro-settentrionale della regione.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: deboli o moderati dai quadranti orientali, con rinforzi da Nord-Est tra la Gallura e il litorale nord Sassarese.

Mari: poco mossi sui settori occidentali, generalmente mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì primo maggio vedrà condizioni in prevalenza soleggiate alternate al passaggio di poche nuvole, in prevalenza sotto-forma di velature. Le temperature tenderanno a una lieve diminuzione, i venti soffieranno deboli o moderati tra Est e Nord-Est, i mari di conseguenza risulteranno mossi a parte il settore occidentale, che sarà calmo o poco mosso sottocosta. Sabato 2 maggio cielo sereno o al più leggermente velato, con temperature in lieve e ulteriore calo. La ventilazione si manterrà debole o al più moderata dai quadranti orientali, con mari poco mossi o localmente mossi.