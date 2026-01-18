Servizio straordinario di controllo del territorio nel Medio Campidano, dove nella notte i Carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno attuato un’operazione coordinata mirata alla prevenzione dei reati, al contrasto dello spaccio di droga e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Diverse pattuglie sono state impegnate lungo le principali vie di comunicazione e nei centri abitati di Guspini e Gonnosfanadiga, con numerosi posti di controllo e identificazioni.

Nel corso dell’attività, a Guspini, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un operaio 31enne del posto, alla guida di un’Audi A5 in via Santa Maria. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,79 g/l. Di conseguenza è scattato il ritiro immediato della patente di guida, ai fini della successiva sospensione, con segnalazione all’Autorità amministrativa competente.

Parallelamente, a Gonnosfanadiga, i Carabinieri della locale Stazione hanno intensificato i controlli sul fronte della prevenzione del consumo e dello spaccio di stupefacenti. In via Nazionale è stato controllato un 21enne disoccupato residente ad Arbus, già noto alle forze dell’ordine. A seguito di perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish, pari a 0,62 grammi. La sostanza è stata sequestrata a fini amministrativi e il 21enne è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore.

L’operazione rientra nella più ampia attività quotidiana di vigilanza e presidio del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, garantendo un controllo costante a favore delle comunità locali.