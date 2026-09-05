Serata di terrore e sangue nel cuore di Olbia: intorno alle 22:30 di ieri un uomo armato di coltello ha seminato il panico all'interno del ristorante di sushi "Ichi", in Corso Umberto.

L'aggressore, un cittadino di origini nordafricane, ha fatto irruzione nel locale e ha prima minacciato con un coltello la cassiera poi ferito quattro persone, due clienti e due membri del personale, intervenute per difendere la donna.

Una ha riportato ferite da taglio più profonde, mentre le altre tre hanno subito lesioni più lievi; fortunatamente nessuno versa in pericolo di vita. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, pattuglie della Polizia e dei Carabinieri.

Gli agenti del Commissariato di Olbia, intervenuti insieme ai militari dell'Arma, sono riusciti a disarmare e arrestare l'aggressore dopo una concitata colluttazione per immobilizzarlo. L'uomo è stato poi condotto e piantonato in ospedale. Restano da chiarire le ragioni dell’aggressione.