La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un bollettino che segnala un'ulteriore allerta di codice arancione per rischio incendi, indicando un livello di pericolosità alto, nella zona di Cagliari per la giornata di domani, domenica 26 luglio 2026.

Si tratta di settimane molto impegnative sul fronte incendi in Sardegna: oggi, sabato 25 luglio, il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco sono impegnati a fronteggiare roghi in diverse zone dell'Isola, tra cui due di interfaccia a Portoscuso e Sinnai, con evacuazioni di residenti.