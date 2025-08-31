Quattro ragazzine di età compresa tra i 13 e i 17 anni sono state colpite da un Daspo "Willy" dalla questura di Padova poiché accusate di aver bullizzato una donna disabile di 58 anni nel piazzale della stazione ferroviaria: l'avrebbero infatti insultata, derisa, spruzzata di acqua con una pistola giocattolo, e le avrebbero addirittura rubato la stampella ortopedica.

L'episodio, come riporta Tg Com 24, è avvenuto lo scorso 25 agosto, e ha portato al divieto per le ragazze di frequentare locali pubblici e di intrattenimento vicino alla stazione per tre anni.

La segnalazione alla Polizia è arrivata tramite una chiamata al numero di emergenza 113, che ha denunciato il comportamento delle minorenni verso una straniera disabile all'interno di un locale.

Nonostante i tentativi della vittima di sfuggire, come riporta il quotidiano, le ragazze l'avrebbero seguita fino alla stazione, continuando a bullizzarla. Le giovani coinvolte, già con precedenti penali per vari reati, sono state identificate e sanzionate dalle autorità.