Scoperta da brividi in provincia di Pisa, dove due operatori ecologici, mentre raccoglievano i rifiuti, hanno scoperto due gattini appena nati chiusi in un sacchetto di plastica all'interno di un bidone per l'umido. Nonostante l'intervento tempestivo di un veterinario, purtroppo i piccoli non ce l'hanno fatta.

Questo gesto, come riportato da Il Tirreno e da Tg Com 24, ha portato all'accusa di maltrattamento di animali nei confronti di una donna, proprietaria della gatta che aveva dato alla luce cinque cuccioli, identificata dalla Polizia locale dell'Unione Valdera.

Interrogata dagli agenti, come riporta Il Tirreno, ha dichiarato di “non aver saputo come gestire la situazione”, e che i gattini erano stati “gettati nel mastello in un sacchetto di plastica”, come confermato dalla polizia locale.

Una giustificazione che si è rivelata inefficace, tanto che la donna è stata denunciata per maltrattamento di animali.