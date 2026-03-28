Un sistema ingegnoso per bypassare il contatore e alimentare la propria attività commerciale senza pagare l’energia elettrica. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Sardara, che nella serata di ieri hanno arrestato in flagranza un uomo di oltre 70 anni con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

L’indagine, condotta dai militari dell’Arma in collaborazione con i tecnici della società di distribuzione, ha preso avvio da una serie di controlli mirati. Gli accertamenti e i sopralluoghi avrebbero consentito di individuare un allaccio abusivo realizzato a monte del contatore, che permetteva di collegarsi direttamente alla rete elettrica esterna.

Secondo quanto ricostruito, il sistema sarebbe stato in funzione da diversi anni, consentendo all’uomo di alimentare l’intero esercizio commerciale eludendo completamente la contabilizzazione dei consumi e causando un rilevante danno economico al gestore del servizio.

Una volta messa in sicurezza l’infrastruttura e completati gli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato in caserma. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato quindi posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Cagliari.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio portate avanti dai Carabinieri per contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza delle infrastrutture pubbliche, oltre alla regolarità nell’erogazione dei servizi essenziali.