Italia alle prese con un’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto il Nord e la Sardegna, costringendo i vigili del fuoco a intervenire in 1.358 situazioni di emergenza. Le condizioni più critiche si sono registrate in Emilia Romagna, dove la neve sulla E45 e alcuni movimenti franosi nel forlivese hanno richiesto 283 operazioni, concentrate soprattutto lungo la costa.

Il vento forte ha invece messo in difficoltà altre regioni: 337 interventi in Lombardia, 264 in Piemonte, 184 in Veneto, 150 in Liguria, 83 in Friuli Venezia Giulia e 57 in Sardegna. Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi caduti, il consolidamento di tetti scoperchiati e la gestione dei dissesti strutturali provocati dalle raffiche.

I vigili del fuoco continuano a monitorare le zone più a rischio, garantendo assistenza e sicurezza ai cittadini colpiti dalle avverse condizioni meteorologiche. L’allerta resta alta, con squadre pronte a intervenire in caso di peggioramento delle situazioni già critiche.