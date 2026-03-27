I Vigili del Fuoco protagonisti alle Giornate di Orientamento 2026 di Sassari, con uno stand che ha attirato grande attenzione tra gli studenti presenti al Polo bionaturalistico di Piandanna, sede dell’iniziativa organizzata dall’Università degli Studi di Sassari. Migliaia i giovani coinvolti in un evento che ha offerto occasioni concrete di confronto sul futuro formativo e professionale.

Con il messaggio “Il tuo futuro nei Vigili del Fuoco: una missione, mille professioni”, il Comando ha presentato le molteplici opportunità offerte dal Corpo Nazionale, mettendo in evidenza un percorso fondato su valori come il servizio al Paese, la tutela della vita e lo sviluppo di competenze tecniche e specialistiche.

Lo spazio espositivo, dinamico e coinvolgente, ha visto la partecipazione di una delegazione del Comando che ha guidato i visitatori alla scoperta delle attività operative. Tra gli elementi più apprezzati, il robot Trypper, impiegato in scenari complessi, e il mezzo speciale UNIMOG, esempio della capacità di intervento anche in contesti difficili.

Particolare interesse hanno suscitato anche i contenuti multimediali, con video e immagini delle operazioni sul campo, insieme al materiale informativo distribuito per orientare i giovani e offrire una visione concreta delle prospettive di carriera.

Nel corso delle giornate, molti studenti hanno preso parte alle dimostrazioni operative, dialogando direttamente con il personale e approfondendo il lavoro dei nuclei speciali del Corpo. Un’iniziativa che ha confermato il valore della presenza istituzionale nei percorsi di orientamento, offrendo strumenti utili per scelte consapevoli.