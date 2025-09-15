Momenti di paura nella notte a Elmas, dove due mezzi parcheggiati sono stati avvolti dalle fiamme. L’allarme è scattato intorno all’1:20 in piazza dei Gelsi, quando un autofurgone e un’autovettura hanno preso fuoco mentre si trovavano in sosta.

La sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento dalla centrale di viale Guglielmo Marconi. In totale sette operatori con due automezzi hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Grazie al tempestivo intervento, è stato scongiurato il rischio che l’incendio si propagasse agli appartamenti di una palazzina adiacente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo, che ha completamente distrutto i due veicoli coinvolti.