Aumenta il flusso di viaggiatori negli aeroporti sardi durante le festività. Secondo le stime, durante il periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio, il numero di passeggeri tra arrivi e partenze presso l'aeroporto di Cagliari raggiungerà circa 230mila. Nei vari scali del nord Sardegna si prevede un afflusso di circa 122.500 passeggeri, con un totale di 833 voli e circa 148mila posti disponibili, registrando un aumento del 15% rispetto all'anno precedente in occasione delle festività. Ad Alghero sono attesi circa 50.500 passeggeri, con un totale di 330 movimenti e oltre 60mila posti disponibili. L'aeroporto di Olbia prevede un traffico di oltre 72mila passeggeri, 503 movimenti e 87.500 posti disponibili. Tuttavia, nonostante l'aumento dei flussi, gli operatori del settore evidenziano che la maggior parte dei passeggeri sono sardi che tornano per una breve vacanza durante le festività. I costi elevati dei biglietti aerei rappresentano un ostacolo per i non residenti. Le partenze dalla Sardegna sono prevalentemente orientate verso Capodanno, con pacchetti di breve durata che includono destinazioni insolite come il Marocco o la Turchia.

Il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, sottolinea che durante il Natale si registra principalmente un turismo interno, con familiari e amici che utilizzano le strutture alberghiere per brevi soggiorni. Per quanto riguarda il Capodanno, si prevede un maggiore afflusso nelle principali città come Olbia, Sassari, Alghero e Castelsardo, con una capacità ricettiva limitata che potrebbe arrivare alla saturazione.

La diffusione di eventi ha contribuito a favorire il consumo locale, con una tendenza generale verso vacanze di prossimità. Tuttavia, la limitata disponibilità dei collegamenti aerei durante il periodo invernale rappresenta un ulteriore ostacolo per chi desidera visitare la Sardegna durante le festività. Gli operatori del settore segnalano una bassa affluenza di croceristi per Natale e Capodanno, con poche navi in arrivo a Cagliari e una disponibilità ancora ampia di posti per Capodanno in Sardegna.