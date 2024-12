Un'Italia divisa tra sole e nevicate fino a quote basse: ecco le previsioni meteo per la settimana di Natale. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, l'arrivo di correnti d'aria polare ha causato un brusco calo delle temperature e abbondanti precipitazioni, soprattutto al Centrosud, in Sardegna e in Sicilia. Le regioni più esposte alla neve fino a Natale includono Marche, Abruzzo e Molise, con il rischio di nevicate anche nelle zone interne di Basilicata, Campania e Calabria. Al Nord e sul versante tirrenico, invece, si prevede maggiormente il sole durante le festività natalizie, nonostante il persistente freddo a causa dei venti gelidi settentrionali.

A partire da Santo Stefano, giovedì 26, è previsto un netto miglioramento grazie all'arrivo di un'area di alta pressione che potrebbe durare fino alla fine del 2024, portando maggiore sereno soprattutto al Centronord. Tuttavia, bisognerà monitorare l'arrivo di una nuova perturbazione fredda dalla Russia prevista per i giorni 27-29 dicembre.

LE PREVISIONI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata: cielo nuvoloso con precipitazioni deboli, anche a carattere di rovescio. Nevicate a partire da1100 metri; venti moderati o forti da Ovest Nord-Ovest, fino a burrasca sulle coste e sui crinali.; mari agitati i settori occidentali, molto mossi altrove. Mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni per domani, martedì 24 dicembre: cielo generalmente poco nuvoloso con residui piovaschi. Possibili gelate mattutine nelle zone interne; temperature minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli o moderati dai quadranti occidentali; mari molto agitato il Mar di Sardegna, molto mossi gli altri mari. Moto ondoso in diminuzione.

Previsioni per mercoledì 25 dicembre: cielo generalmente poco nuvoloso. Possibili gelate mattutine nelle zone interne; temperature minime in lieve diminuzione, massime in lieve aumento; venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi lungo le coste orientali; mare agitato il versante tirrenico, molto mossi gli altri mari.

Tendenza per i giorni successivi: giovedì e venerdì il cielo sarà generalmente poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Le temperature minime aumenteranno giovedì e diminuiranno venerdì. Le massime non subiranno sostanziali variazioni. I venti soffieranno deboli o moderati settentrionali in attenuazione. I mari saranno mossi o molto mossi.