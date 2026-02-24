Un'imponente massa d'aria proveniente dall'Africa, nota come l'anticiclone Africano, ha fatto il suo ingresso in Italia portando condizioni meteo favorevoli e temperature piacevoli, con punte che possono superare di 8 gradi le medie stagionali.

Tuttavia, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, questo fenomeno comporta anche un aumento del rischio di valanghe, nebbia e inquinamento atmosferico, "Un possente promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale - afferma - sta conquistando il Mediterraneo. Le temperature subiranno un'impennata di 7-8 gradi oltre le medie del periodo, con picchi di +10 gradi al Centro e in montagna. Si sfioreranno i 20 gradi da Nord a Sud".

Non solo il sole sarà presente durante questo periodo nordafricano: in Pianura Padana, l'alta pressione comprimerà l'umidità nei livelli inferiori, favorendo il ritorno delle nebbie, soprattutto nella zona orientale, e un rapido aumento dello smog. In alta quota, il rischio valanghe rimarrà elevato su tutta la catena alpina, soprattutto sulle Alpi orientali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 24 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi sino a moderati sulla Gallura, tendenti all'attenuazione e alla variabilità dalla tarda serata.

Mari: mossi sulle coste occidentali con moto ondoso in attenuazione in serata, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 25 febbraio

Cielo generalmente poco nuvoloso con locali addensamenti sui settori orientali nella seconda parte della giornata. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento sul settore occidentale e in calo su quello orientale.

Venti: calma, deboli nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-occidentale in serata.

Previsioni per la giornata di giovedì 26 febbraio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: calma, deboli nelle ore centrali della giornata.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa sud-occidentale in mattinata.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da cielo generalmente poco nuvoloso. Possibile aumento della copertura nuvolosa nella giornata seguente. Nebbie o foschie nelle ore più fredde delle giornate. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie in entrambi i valori. I venti saranno deboli variabili nelle ore centrali delle giornate e calmi durante le ore notturne. I mari saranno generalmente poco mossi.