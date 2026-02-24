Durante la mattina di oggi, martedì 24 febbraio, circa trenta agenti del Comando di Polizia Locale di via Carlo Felice a Sassari hanno risposto alla chiamata dell'Avis comunale per donare sangue.

La Polizia Locale, consapevole della costante carenza di sangue in Sardegna, si è impegnata attivamente nella sensibilizzazione e nell'azione pratica, confermando il proprio impegno periodico nella donazione, gesto è di grande importanza che mette in evidenza un tema critico che coinvolge tutta la comunità.



Gli agenti hanno atteso pazientemente il proprio turno nell'autoemoteca posizionata davanti al Comando, dimostrando il loro forte sostegno a questa causa. Tuttavia, la scarsità di donatori sta rendendo la situazione sempre più critica, mettendo a rischio le attività assistenziali. Questa giornata di donazione fa parte di un calendario regolare di iniziative messe in atto dal personale del Comando, garantendo un supporto costante durante tutto l'anno.



La Polizia Locale mantiene un costante contatto con il Servizio Trasfusionale aziendale dell'Azienda ospedaliero-universitaria, accogliendo le richieste sempre più frequenti a causa della continua diminuzione dei donatori disponibili.



Chiunque desideri donare sangue può prenotarsi contattando il Servizio Trasfusionale al secondo piano del Palazzo Rosa in via Monte Grappa 82, ai numeri 0792061461-496, dalle 8:00 alle 14:00, o allo 0792061625 dalle 15 alle 18:30. In alternativa, è possibile chiamare l'Avis comunale di Sassari in via Cesare Pavese 1 al numero 079252577, dalle 8:00 alle 12:00, oppure al 3701434967, dalle 13:00 alle 20:00.