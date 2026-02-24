Paura durante la mattina di oggi, martedì 24 febbraio, a Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove un bambino di 9 anni è precipitato da un terrazzino all'interno della scuola.

Il ragazzino è stato immediatamente trasportato in condizioni gravi all'ospedale Santa Corona in codice rosso, ma, come riporta Tg Com 24, non è in pericolo di vita.



Secondo le prime informazioni, il bambino era affacciato sul terrazzino, quando la ringhiera ha ceduto, provocando la caduta.

Presenti sul posto i medici del 118, i Vigili del fuoco, e i Carabinieri, che stanno indagando per comprendere meglio la dinamica dell'incidente.