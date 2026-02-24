Arnaldo Sergio Serra, il 46enne di Sassari brutalmente aggredito lo scorso 28 maggio 2025, è purtroppo morto dopo nove mesi di lotta per la vita presso il Mater Olbia, e il presunto aggressore, attualmente indagato per lesioni gravi, potrebbe vedere la sua situazione legale ulteriormente complicata.

L'episodio si era verificato di notte di fronte a una pizzeria nel quartiere Latte Dolce di Sassari, con Serra che era stato colpito al volto provocandogli la perdita di sensi e facendolo cadere a terra.

Il presunto aggressore, giustificando il suo gesto, si era presentato successivamente alla stazione di Polizia Locale accompagnato dai suoi avvocati, sostenendo di aver reagito in difesa personale poiché sarebbe stato lui a essere inizialmente attaccato da Serra.

La versione del presunto aggressore sostiene che Serra avrebbe tentato di colpirlo con una testata, ma che fosse riuscito a evitarla contrattaccando con un gomito per proteggersi. Questo violento confronto aveva portato Serra a perdere i sensi e a essere ricoverato in gravi condizioni, fino alla sua tragica morte avvenuta ieri sera.