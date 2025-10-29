Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico, valido dalle 9:00 alle 23:59 di giovedì 30 ottobre 2025. Le aree interessate sono quelle di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

L’allerta è stata emessa in previsione di possibili temporali e rovesci di forte intensità. Il Centro Funzionale raccomanda alla popolazione la massima prudenza e invita a seguire le norme di comportamento indicate dalla Protezione civile. In particolare, si consiglia di restare nelle proprie abitazioni durante i fenomeni temporaleschi e, per chi si trova in locali seminterrati o al piano terra, di spostarsi ai piani superiori.

È inoltre raccomandato limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di necessità, mantenersi informati sull’evoluzione delle condizioni meteo e seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali. È assolutamente vietato attraversare corsi d’acqua in piena, a piedi o con qualsiasi mezzo, sostare nei pressi di ponti, argini o sottopassi.