Un 50enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato notato mentre attraversava via Dalmazia, proprio davanti all’autoradio dell’Arma che gli aveva appena ceduto il passo. Durante l’attraversamento, gli è caduta a terra una pistola, spingendo i militari a intervenire immediatamente. Bloccato senza resistenze, è stato sottoposto a controllo: l’arma, che a prima vista sembrava una pistola d’ordinanza, si è rivelata una “scacciacani” marca Bruni, modello 92, calibro 8 mm, priva del tappo rosso e con caricatore contenente otto cartucce a salve.

Il 50enne non ha saputo giustificare il possesso della replica, che è stata sequestrata. L’Autorità Giudiziaria, informata dai Carabinieri, valuterà ora eventuali provvedimenti.