È accusato di aver utilizzato il bancomat rubato a un anziano ultracentenario mentre gli prestava assistenza, e con cui avrebbe effettuato numerosi prelievi di denaro da diversi sportelli ATM, per un totale di diverse migliaia di euro.

I Carabinieri della Stazione di Calasetta hanno così denunciato un 44enne residente in paese, in seguito alla denuncia di un pensionato locale.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire i movimenti delle somme sottratte e individuare eventuali altri casi simili. Questa azione rientra nell'impegno costante dell'Arma dei Carabinieri a proteggere le persone più vulnerabili e prevenire crimini contro il patrimonio e gli anziani.