Avrebbe molestato la titolare e i clienti di un locale di Quartu Sant'eElena ed è accusato di atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino marocchino di 66 anni, disoccupato e con precedenti penali, che ieri, martedì 28 ottobre dai Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena, con il supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale.



L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione di disturbo nel locale del centro cittadino dove i Carabinieri hanno provveduto a calmare la situazione e identificare l'uomo. Durante i controlli è emerso che la titolare del bar avrebbe già subito molestie simili da parte dello stesso uomo, motivo per cui aveva presentato denuncia in passato.



Dopo aver capito che sarebbe stato arrestato, l'uomo ha reagito in modo aggressivo e minaccioso verso i Carabinieri, tentando di opporsi al controllo. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari, è stato immobilizzato senza che nessuno rimanesse ferito.



Una volta ricostruita la vicenda, l'uomo è stato portato in caserma e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Uta su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.



