La Cisl Sardegna esprime “forte preoccupazione per la notizia del congelamento dei fondi destinati ai Comuni sardi, come riportato oggi dalla stampa. Il blocco del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo di sviluppo e coesione, con il conseguente stop agli stanziamenti per opere pubbliche, servizi essenziali e manutenzioni, rappresenta un colpo durissimo per l’intera collettività”. Lo afferma il segretario generale del sindacato in Sardegna, Pier Luigi Ledda.

“In gioco ci sono oltre 3 miliardi di euro destinati a sanità territoriale, scuole, reti idriche, strade e manutenzione urbana. Si tratta – sottolinea il leader della Cisl - di risorse fondamentali per garantire non solo l’efficienza amministrativa, ma anche la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini della Sardegna. I sindaci sardi, già alle prese con bilanci fragili e con le sfide del post-pandemia, rischiano ora di dover sospendere servizi indispensabili come gli asili nido, la gestione del verde pubblico, l’assistenza sociale e i lavori infrastrutturali programmati da mesi”.

La Cisl denuncia “il rischio concreto che questa situazione porti a una paralisi amministrativa e a un forte impatto occupazionale, soprattutto per i lavoratori e le lavoratrici impiegati nei servizi comunali e nei cantieri. Senza un immediato sblocco delle risorse e una presa di responsabilità da parte del Governo centrale, l’autonomia e la sostenibilità dei nostri enti locali sono seriamente compromesse.”

In chiusura l’appello del segretario alla Regione e a tutti i parlamentari sardi, “affinché si attivino con urgenza con il Governo per ottenere garanzie concrete sui tempi di sblocco dei fondi. È necessario un confronto istituzionale immediato per evitare che i Comuni siano lasciati soli davanti all’ennesima emergenza finanziaria. La Cisl continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze dei territori, dei lavoratori e delle comunità locali, perché lo sviluppo della Sardegna non può essere messo in stand-by da scelte tecniche o da ritardi burocratici”.