Il Cagliari ripaerte dalle conferme, per la stagione 2025/26. La società rossoblù ha infatti comunicato il riscatto di Elia Capirle, Roberto Piccoli e Michel Ndary, il primo dal Napoli, gli altri due dall'Atalanta.

Movimenti importanti in ottica mercato, che consegnano al nuovo allenatore Fabio Pisacane tre elementi fondamentali in questa stagione. Piccoli è stato autore di un'ottima annata, culminata con la doppia cifra in campionato; Caprile ha preso in mano le redini della difesa rossoblù, affermandosi come numero 1 indiscusso fra i pali; Adopo, invece, è stato una costante nella mediana cagliaritana, rivelandosi elemento prezioso e uomo instancabile.

Tutti e tre hanno firmato un contratto fino al 2029. Un'operazione complessiva da 24 milioni di euro così suddivisi: 8 per Caprile, 12 per piccoli e 4 per Adopo.