Tragico episodio a Teano, nel Casertano, dove una 14enne si è lanciata dalla finestra, presumibilmente dopo aver discusso pesantemente con la madre. Alla base del litigio vi sarebbe il divieto da parte della donna di utilizzare il cellulare. La ragazzina avrebbe quindi effettuato il lancio del vuoto.

Per lei, fortunatamente, solo delle serie lesioni giudicate guaribili. Pochi i metri separavano la finestra di casa dal selciato, per questo la minore non ha riportato conseguenze ben peggiori.

Sul posto sono i sanitari del 118, che hanno portato la 14enne all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Teano e della Compagnia di Capua, che hanno avviato gli accertamenti.