Un fiume di bandiere della Cgil ha attraversato le strade del centro di Cagliari al grido di "Il futuro è adesso, non domani". È partito poco prima delle 10 da piazza Giovanni XXIII il corteo organizzato in occasione dello sciopero generale, che ha raggiunto già nelle prime fasi circa seimila partecipanti. Un numero destinato a crescere lungo il percorso, con lavoratori, studenti e pensionati che si sono aggiunti alla manifestazione, attraversando le principali vie commerciali della città. Dalle soglie delle attività commerciali, non sono mancati gli applausi al passaggio dei manifestanti.

Alla testa del corteo Christian Ferrari, componente della segreteria nazionale della Cgil, e Simona Fanzecco, segretaria generale della Cgil Sardegna. Fischietti, musica e slogan hanno accompagnato la mobilitazione, sulle note di "Bella ciao" e "I cento passi" dei Modena City Ramblers. Tra le parole scandite al megafono, anche l'accusa al Governo: "Oggi sciopero generale contro un governo che vuole i giovani a terra e schiavi".

Numerose le bandiere presenti, da quelle della pace e della Palestina fino a quella di Cuba, accostata simbolicamente ai Quattro Mori. In coda al corteo gli studenti, protagonisti della mobilitazione insieme ai lavoratori, che hanno rivendicato attenzione per i propri diritti e per le prospettive delle nuove generazioni. "Non passeranno, siamo e restiamo antifascisti", hanno gridato al megafono. Presenti anche pensionati e cittadini che denunciano le difficoltà economiche e il mancato potere d'acquisto. A chiudere il serpentone i Cobas.

Al centro della protesta la legge di Bilancio e le scelte economiche del Governo. A spiegare le ragioni dello sciopero è stato Christian Ferrari, che ha contestato le risorse destinate alle diverse politiche pubbliche e le misure previste sul fronte previdenziale.

"Contestiamo una manovra fondata sul binomio riarmo e austerità, che definanzia sanità, istruzione e ricerca e fa cassa sulle pensioni", attacca Ferrari, denunciando il taglio della rivalutazione in pieno caro vita.

Nel mirino del sindacato anche l'aumento dell'età pensionabile previsto dal 2029. "Nel 2029 andremo in pensione a 67 anni e sei mesi, o con 43 anni e quattro mesi di contributi. Dovevano cancellare la legge Fornero e sono riusciti a peggiorarla".

La Cgil chiede inoltre maggiori investimenti per il periodo successivo al Pnrr e una strategia industriale capace di sostenere il Mezzogiorno, le isole e la Sardegna, con particolare attenzione alla creazione di occupazione di qualità e di opportunità per i giovani.

Ferrari ha infine sottolineato la partecipazione registrata nelle piazze italiane, interpretandola come un segnale di malcontento nei confronti delle politiche economiche dell'esecutivo.

"Gli italiani rispondono perché non ce la fanno più", dice Ferrari. I primi dati parlano di adesione massiccia e di piazze piene in tutta Italia. "Certifichiamo la distanza siderale tra la propaganda del governo e la realtà del Paese. Le persone non stanno bene e chiedono un cambiamento".

Intanto, la mobilitazione è proseguita in piazza del Carmine, dove il rosso delle bandiere della Cgil ha accompagnato gli ultimi momenti della manifestazione, tra le note di "Bella ciao" e il coro dei lavoratori "il lavoro non si tocca". Secondo il sindacato, i partecipanti al corteo sono stati 20mila, mentre per la questura settemila. Dal palco il messaggio rivolto al governo Meloni: "Da tutta l'Isola a Cagliari per mandare a casa il governo Meloni".

In piazza anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e diversi rappresentanti della politica regionale e comunale. La segretaria generale della Cgil Sardegna, Simona Fanzecco, ha descritto una "situazione ormai insostenibile", segnata dal caro della spesa, dei carburanti e degli affitti, con lavoratori e pensionati che faticano ad arrivare a fine mese e numerose crisi industriali ancora aperte.

Fanzecco ha inoltre accusato il governo di rivolgere attenzione all'Isola "solo quando deve parlare di servizi militari, servitù energetiche, detenuti al 41 bis". Quindi i dati sulle difficoltà sociali: il 19,5% dei sardi rinuncia alle cure per ragioni economiche e negli ultimi dieci anni sono state chiuse oltre 90 scuole, costringendo alcuni studenti a percorrere più di 50 chilometri per raggiungere gli istituti.

Per il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini "è giusto essere in piazza", al fianco di chi subisce gli effetti di politiche che non consentono di arrivare a fine mese. Il riferimento è ai pensionati con assegni minimi e ai giovani che non hanno certezze sulla possibilità di costruirsi un futuro lavorativo nella propria terra. "Per la prima volta scendono in piazza per parlare di caro vita, un termine che non conoscevamo più".

Il sindaco Massimo Zedda ha invece richiamato l'attenzione sui tagli alla sanità, sulla necessità di adeguare i salari e di garantire trasporti e mobilità, oltre che sul peso del caro carburante. "Il governo - aggiunge - non ascolta i bisogni dei comuni, oltre a quelli di lavoratrici e lavoratori".