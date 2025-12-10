Un neonato di tre mesi è ricoverato all’ospedale San Pio di Vasto (Chieti) dopo una sospetta ingestione di detergente. Il piccolo è arrivato ieri pomeriggio al Pronto soccorso con sintomi compatibili con un’intossicazione da sostanze caustiche. I medici lo hanno immediatamente sottoposto agli accertamenti necessari e a una lavanda gastrica.

Le condizioni del bambino, pur richiedendo un monitoraggio costante, sono giudicate stabili: non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme è scattato quando i familiari hanno riferito che il bimbo avrebbe ingerito, in circostanze ancora da chiarire, una piccola quantità di prodotto per la pulizia domestica. L’intervento tempestivo del personale sanitario ha permesso di stabilizzare rapidamente il quadro clinico e prevenire complicazioni.

Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Vasto, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare eventuali responsabilità.