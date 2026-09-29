Un'intera scuola dell'infanzia costretta a fermarsi dopo un'incursione notturna. È successo ad Arcene, nel Bergamasco, dove la struttura è stata presa di mira tra domenica 27 e lunedì 28 settembre, riportando gravi danni al tetto e al giardino.

A scoprire quanto accaduto sono state le insegnanti e il personale scolastico al momento dell'arrivo a scuola. Le condizioni dell'edificio hanno reso necessario sospendere le attività: il tetto, infatti, dovrà essere sottoposto a importanti lavori prima che la struttura possa tornare a essere utilizzata regolarmente.

"Questo non è il solito post. Con grande dispiacere condividiamo quanto accaduto alla nostra scuola nella notte appena trascorsa. La struttura è stata vittima di un grave atto vandalico che ha causato ingenti danni: il tetto è stato gravemente compromesso e anche il nostro giardino, uno spazio prezioso per i bambini e per tutta la comunità scolastica, ha subito danni", ha fatto sapere la scuola attraverso i propri canali social.

L'incursione avrebbe interessato in particolare la copertura dell'edificio, mentre anche l'area esterna destinata ai bambini è stata danneggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto.

"Il tetto, elemento fondamentale per la sicurezza e l’agibilità dell’edificio, necessita ora di importanti interventi di ripristino", spiegano dalla scuola, che ha scelto di raccontare pubblicamente quanto successo anche per rendere la comunità consapevole delle conseguenze dell'episodio.

"Condividiamo questo episodio non solo per informare, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’impatto che questo evento ha avuto per noi", conclude il messaggio dell'istituto.