Omar Chessa è il nuovo rettore dell'Università di Sassari: è stato eletto questa sera e succede a Gavino Mariotti.

Chessa, professore ordinario di Diritto costituzionale, ha superato al ballottaggio l'altro candidato rimasto in corsa al terzo turno delle elezioni, Francesco Morandi, ordinario di Diritto dei trasporti e del turismo ed ex assessore regionale del Turismo, conquistando 364 voti contro i 312 dell'avversario.

"Ringrazio tutti, in particolare gli altri candidati. È stata una bella campagna elettorale, molto intensa, molto combattuta, ci siamo divisi anche su temi che saranno cruciali per il futuro di questa Università, però adesso è arrivato il momento di ritrovare l'unità, perché l'Ateneo di Sassari ha bisogno di riscoprire il fatto di essere una comunità", ha detto Chessa subito dopo la lettura dei risultati, nell'aula magna dell'Università.

"In questo ateneo bisognerà lavorare per ricostituire un sentimento di appartenenza collettiva e per ricostituire, come dire, un senso di libertà che è la l'essenza stessa di un ateneo; un ateneo che non sia un luogo dove c'è la libertà, non è un ateneo".