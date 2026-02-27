Momenti di paura questa mattina in una scuola media di Piscina, nel Torinese, quando un ragazzino di 11 anni ha iniziato a soffocare mentre mangiava una merendina durante l’intervallo, intorno alle 10.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe avuto un biscotto bloccato nella trachea. La situazione, potenzialmente grave, è stata risolta grazie all’intervento tempestivo di una docente. La professoressa ha afferrato il ragazzo e praticato la manovra di Heimlich, liberando rapidamente le vie respiratorie.

All’arrivo del 118, il giovane era già cosciente e respirava normalmente, ma è stato comunque trasportato in pronto soccorso per accertamenti precauzionali.

L'elogio e l'importanza della preparazione: “La formazione dell’insegnante è stata determinante per la risoluzione positiva di questo evento”, ha dichiarato Azienda Zero, impegnata a fornire strumenti e competenze per affrontare situazioni di emergenza sanitaria nelle scuole.