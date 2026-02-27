Si è svolta oggi, in tutta Italia, la prima ricorrenza commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, una giornata dedicata al coraggio, alla professionalità e al servizio delle donne e degli uomini che quotidianamente tutelano la sicurezza dei cittadini.

A Nuoro, la celebrazione ha avuto luogo presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città. La cerimonia è iniziata con il tradizionale alzabandiera, seguito dalla solenne deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti dei Vigili del Fuoco.

Successivamente, nella palestra del Comando, il Comandante Provinciale, Salvatore Corrao, ha rivolto un saluto al Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, e a tutte le autorità intervenute. Nel suo discorso, Corrao ha sottolineato l’impegno quotidiano del Corpo e il valore della presenza dei Vigili del Fuoco al fianco della popolazione, ricordando le recenti emergenze legate alle ondate di maltempo e l’importante gestione della visita del Presidente della Repubblica in occasione del centenario del Premio Nobel a Grazia Deledda.

“Il nostro lavoro non si esaurisce nell’emergenza: si fonda sulla prevenzione, sulla formazione e sulla collaborazione costante con le Istituzioni”, ha dichiarato Corrao, ricordando le parole di Leonardo Sciascia sul coraggio e quelle di Grazia Deledda sul ruolo delle istituzioni nella coscienza del popolo. Il Comandante ha ringraziato inoltre le autorità presenti, le Forze dell’Ordine, i Sindaci, le Prefetture e le organizzazioni sindacali, così come i Vigili in quiescenza e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

Al termine del discorso, il Comandante e il Prefetto hanno consegnato le croci di anzianità a sette Vigili del Fuoco e il riconoscimento di benemerenza a dodici ex appartenenti al Corpo, per il servizio prestato e la dedizione dimostrata.

In contemporanea, nel piazzale inferiore della sede, si è svolta la tradizionale Pompieropoli organizzata dall’ANVVF, accompagnata da una mostra statica dedicata alle specializzazioni del Comando, per avvicinare i più giovani e la cittadinanza al mondo dei Vigili del Fuoco e alla loro fondamentale missione.

La giornata si è conclusa con un rinnovato impegno a servire lo Stato e i cittadini, confermando la dedizione, il coraggio e l’umanità che contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.