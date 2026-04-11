Sono iniziati a Islamabad i negoziati tra Stati Uniti e Iran, in un contesto diplomatico particolarmente delicato. Da Washington arriva però una smentita rispetto a indiscrezioni circolate nelle ultime ore: gli Stati Uniti non avrebbero autorizzato lo sblocco degli asset iraniani congelati.

Movimenti nel Golfo e tensioni energetiche

In concomitanza con l’avvio dei colloqui, diverse imbarcazioni — in particolare petroliere legate alla Cina — hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, area strategica per il transito del petrolio mondiale.

Escalation in Libano

Sul fronte mediorientale, continuano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, dove si contano almeno 10 vittime. Nel frattempo, Teheran riferisce di essere in contatto con Beirut per garantire il rispetto della tregua e contenere un ulteriore deterioramento della situazione sul terreno.