Una terribile tragedia familiare ha scosso la comunità di Finale Ligure nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre. Un uomo di 60 anni avrebbe infatti ucciso nella loro abitazione la moglie e il figlio di 14 anni per poi togliersi la vita.

A riportare la notizia sono i quotidiani Il Secolo XIX e Il Messaggero. Secondo le prime informazioni, i vicini avrebbero sentito alcuni spari intorno alla mezzanotte, ma la tragedia sarebbe stata scoperta soltanto nella mattinata di oggi.

All'interno dell'abitazione sarebbe stato trovato anche un biglietto lasciato dall'uomo, nel quale avrebbe spiegato le ragioni del gesto, riconducendole a problematiche familiari.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire tutti gli elementi della vicenda.