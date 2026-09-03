È stato pubblicato il programma degli interventi di disinfestazione previsti nel territorio di Cagliari per il mese di settembre 2026. Le operazioni, finalizzate al controllo e alla prevenzione della diffusione di insetti e roditori, interesseranno l'intero Comune di Cagliari.

Il calendario degli interventi è consultabile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari, nella sezione dedicata. Per visualizzare le attività previste nel capoluogo è necessario aprire la pagina, cliccare sul tasto contrassegnato dai tre puntini e selezionare quindi il Comune di Cagliari nell'apposito campo di ricerca.

Il sistema permette inoltre di rendere più precisa la consultazione attraverso i filtri disponibili, che consentono di ricercare gli interventi in base alla tipologia oppure alla data.

L'Amministrazione comunale invita cittadine e cittadini a prestare particolare attenzione agli avvisi e alla segnaletica che verranno posizionati nelle aree interessate dalle operazioni. È inoltre importante seguire le indicazioni fornite dagli operatori incaricati, così da consentire il regolare svolgimento degli interventi.

Richiesta collaborazione ai residenti, alle attività commerciali e agli operatori presenti nelle zone interessate: la partecipazione di chi vive e lavora nelle aree coinvolte è infatti importante per aumentare l'efficacia delle attività di prevenzione e controllo degli infestanti e contribuire alla tutela delle condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente urbano.

Il calendario completo degli interventi è disponibile sul portale istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari.