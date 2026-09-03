Momenti di paura nella zona industriale di Prato Sardo, a Nuoro, dove oggi, giovedì 3 settembre 2026, un incendio si è sviluppato in un lembo di campagna circondato da attività commerciali.

Sul posto sono intervenute due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, con il supporto di un’autobotte. L’intervento tempestivo delle squadre VF ha permesso di contenere e spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse raggiungere le attività presenti nella zona.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono ora in corso quelle di bonifica dell’area, necessarie per mettere in sicurezza la zona ed evitare eventuali riprese dell’incendio.

Sul posto era presente anche il personale dell’Agenzia Forestas, impegnato nelle attività di supporto.