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Resta alta l’attenzione sul fronte degli incendi a Cagliari. Anche per la giornata di venerdì 4 settembre il territorio comunale sarà interessato dall’allerta arancione per rischio incendi, con un livello di pericolosità classificato come “alto” dalla Protezione civile regionale.
Il bollettino prevede per la zona una fase operativa di attenzione rinforzata. Le condizioni presenti sul territorio, infatti, possono favorire la rapida propagazione di eventuali roghi: in caso di innesco, se l’incendio non viene affrontato tempestivamente, potrebbe raggiungere dimensioni tali da risultare difficilmente contrastabile anche con il ricorso alle forze ordinarie rinforzate.
In uno scenario di particolare gravità, potrebbe quindi rendersi necessario anche il concorso della flotta statale antincendio.
Alla luce dell'elevato livello di pericolosità, l'Amministrazione comunale di Cagliari rinnova l'invito alla cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti responsabili, contribuendo così alla tutela della propria sicurezza e di quella della collettività.
Particolare attenzione viene richiesta anche per la protezione del patrimonio ambientale e paesaggistico, soprattutto nelle aree maggiormente esposte al rischio di propagazione delle fiamme.