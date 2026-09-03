Dopo aver fatto ritorno a Cadice, in Spagna, dopo un viaggio attraverso la Campagna Nord America che ha toccato importanti porti sia negli Stati Uniti che in Canada, la nave Amerigo Vespucci ha si è diretta verso Cagliari, dove resterà dal 13 al 16 settembre prossimi.

Questo segna il ritorno del veliero più antico della Marina Militare italiana in Sardegna dopo essere passato nel Golfo di Cagliari nel 2025 insieme a Luna Rossa. La prossima tappa della nave sarà Napoli, dove parteciperà alla regata preliminare dell'America's Cup dal 20 al 26 settembre.

Questo tour in Nord America è stato organizzato dal Ministero della Difesa e dalla Marina Militare, con il supporto di vari dipartimenti ministeriali, e si concluderà a Trieste l'8 ottobre, dopo una tappa anche a Venezia.