Un dramma familiare ha sconvolto la tranquilla cittadina di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dove due coniugi di 73 e 63 anni sono stati rinvenuti senza vita nel loro appartamento.

Secondo le prime indagini, come riporta Tg Com 24, sembra che il marito abbia ucciso la moglie prima di togliersi la vita impiccandosi, ma le autorità continuano a condurre accertamenti per chiarire i fatti. Il figlio dell'uomo, preoccupato per l'impossibilità di contattare il padre dal lunedì sera, ha scoperto la tragica scena martedì pomeriggio, trovando la donna senza vita in cucina e il padre impiccato nello studio al primo piano.

Come riporta il quotidiano, sarà eseguita un'autopsia su entrambi i corpi per gettare luce sulla vicenda, anche se sembra che si stia delineando chiaramente l'ipotesi di un omicidio seguito da suicidio.

I coniugi, sempre come informa Tg Com 24, erano conosciuti a Castel Maggiore per le loro esibizioni musicali durante le feste di paese. I due si erano sposati in seconde nozze e pare che nell'ultimo periodo si stessero separando.