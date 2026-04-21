Giovedì 23 aprile, alle ore 16:00, si svolgerà l'inaugurazione ufficiale della Casa del Quartiere Is Mirrionis, situata in Via Nebida 36 a Cagliari.

Il recupero dell'Hangar locale, reso possibile grazie ai finanziamenti europei provenienti dal FESR e dal FSE, ha trasformato lo spazio in un luogo dedicato all'incontro e alla condivisione tra cittadini, associazioni ed enti. La Casa fornirà servizi di animazione mirati soprattutto ai residenti.

All'evento inaugurale ci sarà il sindaco Massimo Zedda, l'assessora comunale alla salute e al benessere dei cittadini Anna Puddu, la direttrice generale del Centro Regionale di Programmazione Sardegna Elisabetta Neroni, Ivan Blecic e Carlo Atzeni dell'Università degli Studi di Cagliari.

La cerimonia di apertura sarà arricchita da una mostra di grafica e pittura, accompagnata da esibizioni musicali dal vivo, creando così un'esperienza coinvolgente per tutti i presenti.