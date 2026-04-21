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Un uomo di 81 anni, Pellegrino Sandonà, residente ad Arsiero, in provincia di Vicenza, è morto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la strada statale 128, tra Sorgono e Tonara, in provincia di Nuoro.
Secondo una prime ricostruzione, sarebbe stato colpito da una Fiat Panda guidata da un automobilista di 90 anni. Le circostanze dell'accaduto sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Tonara, che sono intervenuti sul luogo dell'incidente.
Nonostante i soccorsi tempestivi forniti dal personale medico del 118, l'anziano ciclista non è riuscito a sopravvivere alla tragedia.